США ведут переговоры о возвращении войск в Афганистан, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Афганистаном о возвращении военных на авиабазу в Баграме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома и The Wall Street Journal .

По словам лидера США, вывод американских войск из Афганистана является самым постыдным днем в истории страны.

"Посмотрим, что будет с Баграмом. Мы ведем переговоры с Афганистаном. Его никогда не следовало сдавать... Не было никаких причин сдавать его... Я был тем, кто сократил количество солдат до 5000, но мы собирались сохранить Баграм, авиабазу", - сказал он журналистам.

За несколько часов до этого издание WSJ тоже писало, что США ведут переговоры с правительством движения "Талибан" правительством в Афганистане.

Источники рассказали, что переговоры предполагают возможное размещение там небольшого военного контингента, который мог бы возглавить контртеррористические операции.

Кроме того, американский чиновник, который охарактеризовал переговоры находящимися на ранней стадии, заявил, что присутствие может включать пилотируемые самолеты или беспилотники.