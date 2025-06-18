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Премьер Индии раскрыл детали договора о прекращении огня с Пакистаном

Среда 18 июня 2025 09:12
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Премьер Индии раскрыл детали договора о прекращении огня с Пакистаном Фото: Нарендра Моди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Договоренности о прекращении огня между Индией и Пакистаном после четырехдневного конфликта в мае были достигнуты в результате переговоров между военными двух стран, а не при посредничестве США.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Премьер-министр Моди ясно дал понять президенту США Дональду Трампу, что в этот период не было никаких разговоров на такие темы, как торговая сделка между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном", - заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, комментируя разговор Моди с Трампом на полях саммита G7.

Ранее Трамп заявлял, что соседние страны Южной Азии, которые имеют ядерное оружие, согласились на прекращение огня после переговоров при посредничестве США, и что военные действия прекратились после того, как он призвал страны сосредоточиться на торговле, а не на войне.

При этом Мисри отметил, что переговоры о прекращении боевых действий велись непосредственно между Индией и Пакистаном по существующим военным каналам и преимущественно по требованию Пакистана. Премьер-министр Моди также подчеркнул, что Индия в прошлом не принимала посредничества и никогда не примет его.

Ранее в Пакистане заявили, что прекращение огня произошло после того, как его военные ответили на призыв индийских военных о прекращении огня, поступивший 7 мая.

Что предшествовало

Напомним, что 20 мая Пакистан и Индия договорились развести дополнительные военные подкрепления с линии контроля в Кашмире до позиций мирного времени до конца мая.

Накануне также Трамп заявил, что, что между Индией и Пакистаном при посредничестве Вашингтона достигнуто соглашение о прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он в соцсети Truth Social.

Подробнее о том, что происходит между Пакистаном и Индией, и есть ли угроза ядерной войны - читайте в материале РБК-Украина.

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