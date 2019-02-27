Пакистан закликає Індію до переговорів

Пакистанський прем'єр заявив, що, якщо війна станеться, то вона не буде під його контролем або індійського прем'єра

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призывает Индию к переговорам после сбития самолетов. Об этом сообщает ANI.

По его словам, что если война произойдет, то она не будет под его контролем или индийского премьер-министра Нарендра Моди.

"Если война произойдет, она не будет под моим контролем или Нарендра Моди. Если вы хотите каких-либо переговоров по терроризму, мы готовы. Мы должны сесть и поговорить", - сообщил он.

Отметим, сегодня в воздушном пространстве Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии. МИД Пакистана заявил, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". После этого Индия заявила, что сбила пакистанский истребитель. На фоне этих событий страны сообщили, что закрывают воздушное пространство.

Также в Индии сообщили, что привели армию в полную боеготовность. Индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира. В свою очередь Пакистан заявил, что не хочет войны с Индией.