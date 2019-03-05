Пакистан перехопив індійський підводний човен

Підводний човен намагався заплисти на територію Пакистану

Пакистанские военные перехватили индийскую подлодку в связи с эскалацией конфликта в Кашмире. Об этом сообщает Haqqin.

Как сообщается, подлодка пыталась заплыть на територию Пакистана.

"Военно-морские силы продолжат защищать морскую границу Пакистана. ВМС способны реагировать на любую агрессию", - говорится в сообщении.

Напомним, что после атаки группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на индийских военных в Кашмире между Пакистаном и Индией 27 февраля произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота, которого позже отпустил в "знак мира".

РБК-Украина писало, что в ответ Индия сбила пакистанский истребитель. После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Также на фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан - нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией.