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В НБУ розповіли про роботу обмінників після валютної лібералізації

Новини » Економіка    05.03.2019 - 15:07
В НБУ розповіли про роботу обмінників після валютної лібералізації
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вхід на ринок для небанківських фінустанов спрощено

Директор департаменту ліцензування Національного банку Олександр Бевз розповів про зміни на ринку обміну валют після вступу в силу нового закону "Про валюту і валютні операції". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Бевз, за новим законом генеральна ліцензія на здійснення банками валютних операцій була скасована, відтепер всі валютні операції банки можуть здійснювати на підставі банківської ліцензії.

"У випадку з небанківськими фінустановами - генеральні валютні ліцензії трансформуються в ліцензії на валютні операції. НБУ надав можливість спрощеного переоформлення ліцензій всім існуючим ліцензіатам. Для того щоб ліцензія стала безстроковою, а досі вона видавалася на 3 роки для обміну валют, небанківські установи повинні до 7 березня подати невеликий пакет документів для переоформлення ліцензій", - розповів він.

Крім того, спрощено та порядок отримання нових ліцензій на обмін валют для небанківських фінансових установ. Зокрема, знижені вимоги до капіталу до 5 млн грн. Це дозволить установі відкрити 50 точок обміну. Кожен зростання точок обміну ще на 50 штук - це ще 5 млн. власного капіталу для установи.

"Ми починали з вимоги в 20 млн в 2016 році. Тепер вимога до входження на ринок зменшилася в 4 рази і це свідчення того, що регулятор підтримуємо чесну конкуренцію між банками і небанківськими фінустановами і робимо максимально прості умови для доступу", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік українці продали банкам валюти на 11072,75 млн доларів, купили на 9592,15 млн доларів. Сальдо склало 1480,6 млн доларів.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції" дозволяє обмінювати валюту онлайн, якщо обсяг угоди не перевищує 150 тис. грн. У НБУ вважають, що більшість великих українських банків будуть пропонувати послугу покупки валюти онлайн.

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