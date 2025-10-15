Пакистан объявил временное перемирие с афганскими талибами: что известно

Бои на границе между Афганистаном и Пакистаном

Напомним, сегодня, 15 октября, на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

Отмечается, что последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы начали атаки в утренние часы среды в районе Спин Болдак.

В то же время Пакистан заявил, что четверо его гражданских лиц были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.

Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В приграничном районе Пакистана Оракзай погибли шестеро пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. Также погибли девять боевиков.