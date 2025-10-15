Пакистан оголосив тимчасове перемир'я з афганськими талібами: що відомо

Бої на кордоні між Афганістаном та Пакистаном

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, на нестабільному кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої. Повідомляється про загибель більше десятка цивільних осіб та військовослужбовців.

Зазначається, що останні сутички стали найжорстокішими між сусідами з часу захоплення влади в Кабулі талібами у 2021 році.

Афганський Талібан заявив, що більше десятка його цивільних осіб загинули і 100 були поранені. Це нібито сталось тоді, коли пакистанські сили розпочали атаки в ранкові години середи в районі Спін Болдак.

Водночас Пакистан заявив, що четверо його цивільних осіб були поранені в результаті атак Талібану в районі Чаман, який знаходиться навпроти Спін Болдак через кордон.

Це призвело до боїв між військами і бойовиками в іншому інциденті. В прикордонному районі Пакистану Оракзай загинули шестеро пакистанських військовослужбовців і шестеро були поранені. Також загинули дев'ятеро бойовиків.