Пакистан объявил временное перемирие с афганскими талибами: что известно

Пакистан, Среда 15 октября 2025 17:19
Пакистан объявил временное перемирие с афганскими талибами: что известно Фото: Пакистан объявил временное перемирие с афганскими талибами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Пакистана объявило о договоренности с Афганистаном о временном прекращении огня на следующие 48 часов на фоне недавних боевых действий на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dawn.

"По просьбе Талибана правительство Пакистана и афганский режим Талибана по взаимному согласию обеих сторон заключили временное прекращение огня на следующие 48 часов, начиная с 18:00 (16:00 по Киеву - ред.)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение этого периода обе стороны "будут прилагать искренние усилия, чтобы найти положительное решение этого сложного, но решаемого вопроса путем конструктивного диалога".

Бои на границе между Афганистаном и Пакистаном

Напомним, сегодня, 15 октября, на нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Сообщается о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих.

Отмечается, что последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы начали атаки в утренние часы среды в районе Спин Болдак.

В то же время Пакистан заявил, что четверо его гражданских лиц были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.

Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В приграничном районе Пакистана Оракзай погибли шестеро пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. Также погибли девять боевиков.

