Пакистан оголосив тимчасове перемир'я з афганськими талібами: що відомо

Міністерство закордонних справ Пакистану оголосило про домовленість з Афганістаном про тимчасове припинення вогню на наступні 48 годин на тлі нещодавніх бойових дій на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dawn .

У відомстві зазначили, що протягом цього періоду обидві сторони "докладатимуть щирих зусиль, щоб знайти позитивне вирішення цього складного, але вирішуваного питання шляхом конструктивного діалогу".

"На прохання Талібану уряд Пакистану та афганський режим Талібану за взаємною згодою обох сторін уклали тимчасове припинення вогню на наступні 48 годин, починаючи з 18:00 (16:00 за Києвом - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Бої на кордоні між Афганістаном та Пакистаном

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, на нестабільному кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої. Повідомляється про загибель більше десятка цивільних осіб та військовослужбовців.

Зазначається, що останні сутички стали найжорстокішими між сусідами з часу захоплення влади в Кабулі талібами у 2021 році.

Афганський Талібан заявив, що більше десятка його цивільних осіб загинули і 100 були поранені. Це нібито сталось тоді, коли пакистанські сили розпочали атаки в ранкові години середи в районі Спін Болдак.

Водночас Пакистан заявив, що четверо його цивільних осіб були поранені в результаті атак Талібану в районі Чаман, який знаходиться навпроти Спін Болдак через кордон.

Це призвело до боїв між військами і бойовиками в іншому інциденті. В прикордонному районі Пакистану Оракзай загинули шестеро пакистанських військовослужбовців і шестеро були поранені. Також загинули дев'ятеро бойовиків.