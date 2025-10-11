На границе Пакистана и Афганистана вспыхнули бои: талибы начали наступление и ведут обстрелы

На границе Пакистана и Афганистана в субботу, 11 октября, вспыхнули масштабные бои. Афганские талибы начали скоординированное наступление на пакистанские войска во многих районах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на News18 .

Отмечается, что подразделения талибов атаковали посты и инфраструктуру Пограничного корпуса Пакистана вдоль так называемой линии Дюранда - пограничной полосы, оформленной еще во времена британского господства в Индостане.

В секторах границы Дангам и Биркот были зафиксированы многочисленные артиллерийские обстрелы пакистанских позиций и продвижение подразделений "Талибана". Также обстрелы и атаки дронов с обеих сторон были зафиксированы в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост . Под обстрелами оказались пакистанские посты и КПП в Курраме, Баджаури и Северном Вазиристане.

Ответственность за наступление взял на себя так называемый "201-й армейский корпус" талибских военных формирований. Это первый случай, когда "Талибан" официально признает атаку на Пакистан. Сам "Талибан" заявляет, что атака - это якобы ответ на "нарушение суверенитета" Афганистана пакистанскими военными.

Стрельба из легкого оружия переросла в обмен артиллерийскими ударами с обеих сторон. Боевики талибов передвигаются на трофейной американской технике, которую в 2021 году отбили у афганской правительственной армии. Они массово используют артиллерию, минометы и дроны.