Пакистан та Індія відновили обстріли на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір

Пакистан и Индия 4 марта возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

В Минобороны Индии рассказали, что обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. В свою очередь индийская армия на обстрелы. В настоящее время о жертвах не сообщается.

По данным ведомства, Пакистан нарушил перемирие, которое продолжалось два дня.

27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Однако в Пакистане заявили, что это был не их самолет. Позже Пакистан освободил индийского пилота.

Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли по меньшей мере 4 человека.

Напомним, в результате обстрелов в районе Кашмир между индийскими и пакистанскими военными погибли 11 человек.