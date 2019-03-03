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Кількість жертв обстрілів у Кашмірі перевищила 10

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 12:31
Кількість жертв обстрілів у Кашмірі перевищила 10
Ілюстративне фото (AP Photo)

В результаті обстрілів загинули 11 осіб

В результаті обстрілів в районі Кашмір між індійськими та пакистанськими військовими загинули 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в результаті обстрілів між Пакистаном та Індією, які відновилися в суботу, 2 березня, в районі Кашмір, загинули 11 осіб.

Пакистанська сторона  заявила, що в результаті обстрілів на пакистанській стороні Кашміру загинули 7 осіб. В свою чергу в Індії повідомили про 4 жертви обстрілів в індійській частині спірного регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів зі стрілецької та артилерійської зброї між збройними силами Індії та Пакистану в районі Кашмір загинули 8 осіб.

Бойові дії між індійськими та пакистанськими військами в районі Кашмір поновилися в ніч на суботу, 2 березня. Тоді загинули щонайменше 4 людини.

Додамо, 27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілям". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Проте в Пакистані заявили, що це був не їхній літак.

Пізніше, Пакистан звільнив індійського пілота. В Пакистані назвали звільнення індійського військового "жестом миру".

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