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Пакистан та Індія відновили обстріли на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір

Пакистан та Індія 4 березня відновили обстріли на лінії контролю в індійському штаті Джамму і Кашмір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

У Міноборони Індії розповіли, що обстріл з боку Пакистану з мінометів і стрілецької зброї тривав більше трьох годин. У свою чергу індійська армія на обстріли. В даний час про жертви не повідомляється.

За даними відомства, Пакистан порушив перемир'я, яке тривало два дні.

27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілей". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Однак у Пакистані заявили, що це був не їхній літак. Пізніше Пакистан звільнив індійського пілота.

Бойові дії між індійськими і пакистанськими військами в районі Кашмір поновилися в ніч на суботу, 2 березня. Тоді загинули щонайменше 4 людини.

Нагадаємо, в результаті обстрілу в районі Кашмір між індійськими і пакистанськими військовими загинули 11 осіб.