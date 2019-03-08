Пакистан частково закрив повітряний простір

Повітряний простір над Пакистаном знову відкриють завтра, 9 березня

Сегодня, 8 марта, Пакистан снова частично закрыл воздушное пространство над страной в двух направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Управление гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство будет частично закрыто до субботы, 9 марта. Воздушное пространство будет открыто в 10:00 по местному времени.

Отмечается, что самолеты, которые прибыли в Пакистан ранее, смогут использовать для полетов только определенные маршруты. Также до 9 марта будут закрыты аэропорты "Сиалкот", "Рахим Яр Хан" и "Суккур".

Напомним, что вчера, 7 марта, в Пакистане частично сняли запрет на коммерческие полеты до 23:59 по местному времени 15 марта (01:59 по киевскому времени16 марта) после эскалации конфликта Индии и Пакистана.

Как писало РБК-Украина, 27 февраля Пакистан закрыл воздушное пространство из-за воздушного боя между военными самолетами Индии и Пакистана. Тогда Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Также на фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но через несколько часов власти Индии заявили о возобновлении работы всех аэропортов, а власти Пакистана - нет.