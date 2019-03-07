Пакистан частково відкрив повітряний простір

Польоти дозволені з аеропортів Карачі, Лахора, Ісламабаду, Пешавара, Кветти, Файсалабада, Мултана

В Пакистане частично сняли запрет на коммерческие полеты до 23:59 по местному времени 15 марта (01:59 киевскому времени 16 марта) после эскалации конфликта Индии и Пакистана. Об этом говорится на сайте Управления гражданской авиации Пакистана.

Полеты разрешены из аэропортов Карачи, Лахора, Исламабада, Пешавара, Кветты, Файсалабада, Мултана, Турбата, Гвадара (внутренние и международные рейсы); а также Читрала и Панджгура (внутренние рейсы).

Отметим, что 27 февраля Пакистан закрыл воздушное пространство из-за воздушного боя между военными самолетами Индии и Пакистана. Тогда Пакистан сбил два самолета ВВС Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель.

После этого Индия привела армию в полную боеготовность. Также на фоне этих событий Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство. Но через несколько часов Индия возобновила работу аэропортов, а Пакистан - нет. США и Турция призвали сторон к деэскалации конфликта. Пакистан неоднократно заявлял, что не хочет новой войны с Индией.

Также Пакистан освободил индийского пилота в знак примирения и заявил, что не хочет войны с Индией.