"Пакет попередження": Польща посилює карантинні заходи

За словами міністра, рішення про посилення обмежень пов'язане не тільки з ризиками, що створюють появу в Європі нового штаму "Омікрон", а й розвитком пандемії в Польщі.

"Ми скорочуємо обмеження на кількість відвідувачів з 75% до 50% у закладах харчування, готелях, закладах культури, церквах, спортзалах. Але вакциновані люди в цих обмеженнях не враховуються", - заявив він.

При цьому міністр додав, що на заходах, таких як весілля або дискотека, максимальна кількість учасників має становити 100 осіб, тоді як раніше ліміт становив 150. Спортивні заходи можна буде проводити максимум з 250 учасниками, замість 500 раніше.

В останні тижні ситуація з коронавірусом в Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу.