RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Пакет попередження": Польща посилює карантинні заходи

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі прийняв рішення посилити карантинні заходи в країні. Нові обмеження діятимуть з 1 по 17 грудня.

Про це заявив Міністр охорони Здоров'я Польщі Адам Недзельський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами міністра, рішення про посилення обмежень пов'язане не тільки з ризиками, що створюють появу в Європі нового штаму "Омікрон", а й розвитком пандемії в Польщі.

"Ми скорочуємо обмеження на кількість відвідувачів з 75% до 50% у закладах харчування, готелях, закладах культури, церквах, спортзалах. Але вакциновані люди в цих обмеженнях не враховуються", - заявив він.

При цьому міністр додав, що на заходах, таких як весілля або дискотека, максимальна кількість учасників має становити 100 осіб, тоді як раніше ліміт становив 150. Спортивні заходи можна буде проводити максимум з 250 учасниками, замість 500 раніше.

В останні тижні ситуація з коронавірусом в Польщі погіршується. Минулого тижня країна вперше з квітня зареєструвала понад 28 тисяч хворих за добу.

Раніше повідомлялося, що влада Польщі не планує вводити в країні локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаКарантин