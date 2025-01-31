Пакет помощи для Украины от Швеции и авиакатастрофа в Вашингтоне: новости за 30 января

Швеция объявила о самом большом пакете военной помощи Украине

Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

Этот пакет также усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и беспилотники большой дальности.

Столкнулись в воздухе. Что известно об авиакатастрофе самолета и вертолета возле Вашингтона

В США пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак возле аэропорта имени Рональда Рейгана недалеко от Вашингтона. На месте продолжается масштабная спасательная операция, начато расследование.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно об авиакатастрофе.

Новошахтинский НПЗ в РФ приостановил работу после атак, там повреждено оборудование

Новошахтинский НПЗ, который находится в Ростовской области России, приостановил свою работу. Там после атаки зафиксировано повреждение оборудования, рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Он напомнил, что в прошлом году НПЗ переработал, по разным оценкам, от 3 млн тонн нефти. При этом завод может перерабатывать 7,5 млн тонн, но работать на полную ему мешали атаки.

ПАСЕ приняла резолюцию о достижении "мира через силу" в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) убедительным большинством голосов приняла резолюцию "Европейская приверженность справедливому и прочному миру в Украине". За соответствующее решение проголосовали 86 делегатов ПАСЕ, против не выступил никто, 6 делегатов воздержались.

Документ поддержали все политические группы (фракции) ПАСЕ, кроме "Объединенных европейских левых".

Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, - источники

Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR). Ее членство поддержали единогласно, сообщили источники РБК-Украина в Минобороны.

Украина присоединилась к CIOR в лице Украинской ассоциации офицеров резерва и ветеранов.

Штрафов не будет. Ограниченно годным продлят срок повторного прохождения ВВК, - Верещук

В Украине ограниченно годным продлевают срок повторного прохождения ВВК до 5 июня, отметила заместитель руководителя ОП Ирина Верещук.

Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля, и не будут объявлять в розыск.