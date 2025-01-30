Столкнулись в воздухе. Что известно об авиакатастрофе самолета и вертолета возле Вашингтона

В США пассажирский самолет и военный вертолет столкнулись в воздухе и упали в реку Потомак возле аэропорта имени Рональда Рейгана недалеко от Вашингтона. На месте продолжается масштабная спасательная операция, начато расследование.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно об авиакатастрофе.

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Что произошло

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines выполнял региональный рейс 5342 из Вичито (штат Канзас). Во время захода на посадку (борт должен был приземлиться в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, расположенном рядом с Вашингтоном), он столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk.

Авиакатастрофа произошла около 21:00 по местному времени (04:00 по Киеву). Именно в этот промежуток времени ожидалось, что пассажирский лайнер совершит посадку. Впрочем, полиция округа Колумбия сообщила, что получила сообщение в 20:53 об аварии. Оба воздушных судна после столкновения упали в реку Потомак.

Видео авиакатастрофы попало на камеры. На кадрах можно увидеть, как два воздушных судна столкнулись в небе, в результате чего произошел огненный взрыв.

По словам мэра округа Колумбия Мюриэль Боузер, на борту пассажирского самолета было 64 человека, а в армейском вертолете, который выполнял тренировочный полет - 3 военных.





Фото: после столкновения самолет упал в реку Потомак и развалился на части (Getty Images)

Один из очевидцев рассказывает об авиакатастрофе так: "Сначала я видел самолет, и он выглядел хорошо. Он был прямо над землей, возможно, на высоте 120 футов (36,5 м) над водой. Через несколько секунд самолет наклонился до упора вправо более чем на 90 градусов. Я видел его нижнюю сторону. Он был освещен ярко-желтым цветом, и под ним был поток искр, а затем все потемнело".

CNN публикует расшифровку аудиозаписи авиадиспетчеров, которые дают указания вертолету. Диспетчер сначала спросил у пилота вертолета, видит ли тот лайнер в поле зрения, а затем дал ему указание пролететь позади пассажирского самолета.

На аудиозаписи незадолго до столкновения слышно, как пилот вертолета говорит: "PAT 2-5 [вертолет] видит самолет в поле зрения, прошу визуально разделиться". Менее чем через 13 секунд после этого на аудиозаписи зафиксирован вздох экипажа военного вертолета. После - произошло столкновение.

Что стало причиной трагедии пока не известно. Министр обороны США Пит Хегсет охарактеризовал событие, как "абсолютно трагическое", и заявил, что армия и Пентагон немедленно начали расследование причин авиакатастрофы.

Трамп считает, что трагедии "можно было бы избежать"

CNN обращает внимание, что воздушное пространство над Национальным аэропортом имени Рейгана является одним из самых загруженных в стране, и пассажирские самолеты часто делят воздушное пространство с вертолетами. Впрочем, после аварии Вашингтонский аэропорт имени Рейгана будет закрыт до 05:00 пятницы по местному времени (12:00 по Киеву).

На произошедшее отреагировал президент США Дональд Трамп. По его мнению, экипаж военного вертолета должен был изменить курс, таким образом трагедии "можно было бы избежать".

"Самолет находился на идеальной и обычной траектории захода на посадку. Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного времени. Ясная ночь! На самолете горели огни, почему вертолет не пошел ни вверх, ни вниз, ни на разворот? Почему диспетчерская не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видели ли они самолет? Это плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Спасательная операция продолжается. Что известно о количестве жертв

Сообщается, что самолет в результате столкновения и падения распался на несколько частей. Сейчас на месте падения воздушных суден продолжается спасательная операция, работают 300 спасателей, в том числе полицейские и водолазы. Работы проводятся в водах реки Потомак при почти морозной температуре.

Фото: причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна, на месте работают спасатели (Getty Images)

Участок, на котором работают дайверы, имеет глубину около 8 футов (2,4 метра). Всего глубина реки составляет 24 фута (7,3 метра). Вода темная и мутная с плавающими кусками льда. Поэтому, поиски, вероятно, продлятся несколько дней, предполагают спасатели. Кроме того, ожидается снижение температуры воздуха и дождь, что также усложнит поиски.

Медиа сообщают, что выживших в результате авиакатастрофы нет. В частности как пишет CBS News, в воде было обнаружено три участка с обломками. По последним данным, было извлечено всего по меньшей мере 19 тел. Но официальных данных о жертвах пока нет.

По словам одного из корреспондентов CBS News, команда водолазов нашла то, что похоже на один из двух бортовых самописцев самолета - так называемые "черные ящики". Впрочем, пока непонятно, это голосовой самописец из кабины пилотов, или тот, что хранит данные о работе самолета.

Водолазы нашли определенный доступ к салону самолета. Среди найденного - багаж. При этом вертолет был найден перевернутым вверх дном, но, похоже, почти не поврежден, добавляют журналисты.



Фото: на месте работают 300 спасателей (Getty Images)

Кто был на борту самолета и вертолета

Вертолет Sikorsky H-60 Black Hawk, который потерпел катастрофу, базировался в Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Он выполнял тренировочный полет. Известно, что борт принадлежал роте "В" 12-го авиационного батальона. Представитель Министерства обороны США сообщил CBS News, что на борту вертолета находились трое солдат, но не было ни одного высокопоставленного чиновника.

Что касается пассажирского самолета, то на нем находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Федерация фигурного катания США сообщила, что на борту лайнера, разбившегося в Вашингтоне, находились спортсмены.

Впрочем, их имена и другие детали там не привели. Зато российские медиаресурсы пишут, что на борту самолета могли находиться бывшие российские фигуристы, а ныне тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов.





Фото: самолет разломился на несколько частей, его обломки находятся на глубине 1,5-2,5 метра (Getty Images)

По информации ВВС, на борту самолета Bombardier CRJ700 рейса 5342 находились несколько фигуристов. Речь идет о спортсменах, тренерах и членах их семей, которые возвращались домой из Национального лагеря развития, который проводился вместе с Чемпионатом США по фигурному катанию в Вичите (штат Канзас). Этот чемпионат проходил с 20 по 26 января.

В российской Федерации фигурного катания заявляют, что на борту самолета, который упал в Вашингтоне, не было граждан РФ. По их словам, "это были граждане США российского происхождения, которые участвовали в чемпионате".

Первая крупная авиакатастрофа в США за почти 16 лет

В CBS News обращают внимание, что авиакатастрофа в небе над Вашингтоном стала первой крупной трагедией с участием коммерческого самолета в Соединенных Штатах за последние почти 16 лет.

По информации журналистов, последняя авария пассажирского борта такого масштаба произошла в США в феврале 2009 года. Тогда самолет авиакомпании Continental Airlines, выполняя рейс по маршруту Ньюарк (штат Нью-Джерси) - Буффало (штат Нью-Йорк), врезался в здание при заходе на посадку в аэропорт. Это был самолет Bombardier Q400. В результате трагедии погибло 49 человек.