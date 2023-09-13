Падение обломков "Шахеда" в Румынии: главу дипмиссии РФ снова вызвали на ковер

В ведомстве отмечают, что повторяют свой протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

"Министерство иностранных дел решительно призывает положить конец неоднократным нападениям на украинское население и гражданскую инфраструктуру и безответственному обострению со стороны Российской Федерации ситуации с безопасностью", - добавляют в МИД.

Там также подчеркивают, что уже проинформировали НАТО об инциденте с обломками "Шахеда" и проводят консультации с союзниками по Альянсу.

"Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ", - уточняют в ведомстве.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Силы противовоздушной обороны смогли сбить 32 вражеских беспилотника из 44.

Под ударом врага находилась портовая инфраструктура Одесской области на Дунае. После атаки в Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки дронов в районе приграничных сел Нуферу и Виктория.

Стоит заметить, что это уже не первый инцидент с падением обломков ударных беспилотников РФ на территории Румынии. После первого раза главу российского диппредставительства также вызывали в МИД.