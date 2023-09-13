Падіння уламків "Шахеда" у Румунії: голову дипмісії РФ знову викликали на килим

У відомстві наголошують, що повторюють свій протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.

"Міністерство закордонних справ рішуче закликає покласти край неодноразовим нападам на українське населення та цивільну інфраструктуру та безвідповідальному загостренню з боку Російської Федерації ситуації з безпекою", - додають у МЗС.

Там також наголошують, що вже проінформували НАТО про інцидент з уламками "Шахеда" та проводять консультації з союзниками по Альянсу.

"Також МЗС терміново викличе главу дипмісії РФ", - уточнюють у відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі вчергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 ворожих безпілотника з 44.

Під ударом ворога була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили, що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.

Варто зауважити, що це вже не перший інцидент з падінням уламків ударних безпілотників РФ на території Румунії. Після першого разу главу російського диппредставництва також викликали в МЗС.