В пригороде Харькова прогремела серия взрывов: атаковали дроны и ракеты
В ночь на 8 ноября в Харькове и пригороде прозвучала серия громких взрывов, связанных с вражескими ударами дронов и, вероятно, баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
О том, что в районе Харькова зафиксированы вражеские дроны, Воздушные силы ВСУ заявили 8 ноября в 01:22.
Кроме того, была информация об угрозе баллистики на Харьковщине.
После этого глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил в 01:36:
"В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала. Более подробная информация выясняется", - написал чиновник.
Мэр Харькова Игорь Терехов добавил в 01:40, что взрывы, которые были слышны в городе, фактически произошли за пределами Харькова.
На данный момент информация о пострадавших, разрушениях и точном числе атак уточняется. Местные жители сообщают о тревоге и звуках сирен, а силовые структуры работают над оценкой последствий и обеспечением безопасности населения.
Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ.
Напомним, что вечером 7 ноября, россияне атаковали авиабомбами поселок Коротич Песочинской громады Харьковского района. В результате попадания повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.