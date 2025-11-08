ua en ru
В пригороде Харькова прогремела серия взрывов: атаковали дроны и ракеты

Харьковская область, Суббота 08 ноября 2025 02:15
В пригороде Харькова прогремела серия взрывов: атаковали дроны и ракеты Иллюстративное фото: спасательная операция после взрывов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 8 ноября в Харькове и пригороде прозвучала серия громких взрывов, связанных с вражескими ударами дронов и, вероятно, баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

О том, что в районе Харькова зафиксированы вражеские дроны, Воздушные силы ВСУ заявили 8 ноября в 01:22.

В пригороде Харькова прогремела серия взрывов: атаковали дроны и ракеты

Кроме того, была информация об угрозе баллистики на Харьковщине.

После этого глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил в 01:36:

"В Харькове прозвучала серия взрывов. Предварительно, враг нанес ракетные удары. Информация о пострадавших пока не поступала. Более подробная информация выясняется", - написал чиновник.

Мэр Харькова Игорь Терехов добавил в 01:40, что взрывы, которые были слышны в городе, фактически произошли за пределами Харькова.

На данный момент информация о пострадавших, разрушениях и точном числе атак уточняется. Местные жители сообщают о тревоге и звуках сирен, а силовые структуры работают над оценкой последствий и обеспечением безопасности населения.

Власти призывают жителей соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что вечером 7 ноября, россияне атаковали авиабомбами поселок Коротич Песочинской громады Харьковского района. В результате попадания повреждена автозаправочная станция и несколько автомобилей.

