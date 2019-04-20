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У Швеції перекинувся автобус з туристами

Новини » Надзвичайні події    20.04.2019 - 15:44
У Швеції перекинувся автобус з туристами
Фото: у Шеції перевернувся туристичний автобус (aftonbladet.se)

В результаті аварії постраждали 8 осіб

Поблизу міста Еребро, що у центральній Швеції, перекинувся автобус з норвезькими туристами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Як повідомили в поліції, аварія сталася близько 09:25 за місцевим часом на південь від міста Еребро в напрямку Стокгольма. В автобусі перебували близько 20 туристів з Норвегії.

В результаті інциденту постраждали щонайменше 8 осіб, їх було госпіталізовано. Інші пасажири перебувають в шоковому стані.

Зазначається, що поліція з'ясовує причини дорожньо-транспортної пригоди. Рух дорогою перекритий в обидві сторони.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, в Казахстані на автодорозі Алмати-Ташкент перевернувся пасажирський автобус. Водій автобусу намагався уникнути зіткнення з легковим автомобілем, який врізався у вантажівку, через маневр автобус перевернувся. В результаті аварії загинули 11 осіб, ще 29 осіб отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Аварія сталася 11 серпня в місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах.

Додамо, у центрі словацької столиці Братислави зіткнулися тролейбус та автобус. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 12 осіб. Збиток від аварії оцінюється в 50 тис. євро.

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