ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Мадейрі перекинувся автобус із туристами, загинули 28 людей

Новини » Надзвичайні події    17.04.2019 - 23:15
На Мадейрі перекинувся автобус із туристами, загинули 28 людей
Фото: ДТП на Мадейрі (Homem Gouveia/Lusa)

Автобус перевозив туристів із Німеччини

У Португалії на острові Мадейра в результаті аварії з автобусом із туристами з Німеччини загинули 28 людей, ще 28 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Observador.

За інформацією видання, серед загиблих - 11 чоловіків та 17 жінок, загалом у автобусі перебувало близько 50 осіб.

Серед постраждалих - португальці, водій автобуса і місцевий гід.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на крутому повороті над схилом, на якому розташовано кілька будинків.

За однією з попередніх версій, через відмову гальм автобус вилетів з дороги, перекинувся і впав на один із будинків.

Місцева влада повідомила, що деяким постраждалим була надана допомога на місці, після чого вони були доставлені в лікарню Крус-де-Карвалью.

 

Фото: на місці падіння автобуса на Мадейрі

 

Нагадаємо, в Перу в результаті пожежі в автобусі на автовокзалі в столиці країни Лімі загинули щонайменше 20 людей, ще кілька пасажирів постраждали.

У Пакистані при падінні автомобіля з гірської дороги загинуло 7 осіб У Перу загорівся автобус з людьми, десятки загиблих
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ДТППортугалияавтобус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся