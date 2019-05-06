Фото: рятувальники на місці падіння вантажівки (facebook.com/mvs.gov.ua)

На даний момент доля шістьох туристів залишається невідомою

У Карпатах вантажівка з туристами впала у річку з висоти близько 40 метрів, на даний момент невідома доля шістьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МВС України.

Повідомляється, що інцидент стався в селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, вантажівка з туристами впала у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів.

"В автомобілі знаходились попередньо 23 особи. 14 з них врятувалися самостійно, 3 врятували силами ДСНС (спрямовано до лікувальних установ). Доля 6 осіб залишається невідомою", - додали в МВС.

Фото: рятувальники на місці падіння вантажівки (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах знайшли заблукалих туристів з Києва. Жителі столиці заблукали в районі гори Сивуля через високі снігові замети.

До цього в січні в Карпатах троє киян, які проходили туристичний маршрут в районі гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті інциденту один з них загинув. Одному з потерпілих вдалося самому вибратися з-під снігу і допомогти іншому туристу. Після цього вони відкопали з-під снігу третього учасника групи, однак чоловік уже не подавав ознаки життя.