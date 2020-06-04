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Падіння економіки України суттєво прискорилося під час карантину

Новини » Економіка     04.06.2020 - 17:28
Падіння економіки України суттєво прискорилося під час карантину
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Економіка України почала падати ще на початку року, але у квітні темпи зросли

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-квітні 2020 році скоротився на 5,0%. Це суттєво більше, ніж падіння на 1,5% у першому кварталі.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в огляді, за результатами квітня продовжилося падіння економіки в умовах рекордно низького рівня ділової активності.

"У квітні більшість підвидів виробничої діяльності вже відчули повний негативний вплив поширення у світі COVID-19 (через тимчасове зменшення попиту у світі на вітчизняну промислову та тваринницьку продукцію на тлі падіння економічної активності) та продовження дії карантинних заходів для стримування пандемії в середині країни", - йдеться в документі.

У комплексі з поєднанням дії стримуючих чинників, сформованих у попередніх періодах, скорочення обсягів ВВП у січні-квітні 2020 року оцінено Мінекономіки на рівні 5%.

За підсумками січня-квітня скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 6,7% (падіння на 3,8% у січні-березні 2020 року).

Падіння економіки України суттєво прискорилося під час карантину

Нагадаємо, у квітні 2020 року показники діяльності всіх секторів економіки різко погіршилися через повномасштабну дію карантинних обмежень.

Падіння економіки України суттєво прискорилося під час карантину

За даними НБУ, падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% р/р (порівняно з 6,3% р/р у березні).

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% в 2020 році.

Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України ВВПекономікаМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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