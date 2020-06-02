Падіння у базових галузях економіки України прискорилось більш ніж у два рази

Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квітні сумарне падіння у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті та торгівлі досягло 15%

У квітні 2020 року показники діяльності всіх секторів економіки різко погіршилися через повномасштабну дію карантинних обмежень. Падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 15,4% р/р (порівняно з 6,3% р/р у березні).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2020 року).

Як зазначається в огляді, попри відсутність прямих карантинних обмежень на промислову діяльність, спад у промисловості поглибився (до 16,2% р/р).

"При цьому за областями вищий рівень захворюваності COVID-19 корелював із суттєвішим спадом промислового виробництва у регіоні, вірогідно, через більш суворе дотримання карантину та регіональні відмінності у структурі промисловості", - зазначають у НБУ.

Вторинні ефекти від карантинних обмежень та низький споживчий попит на тлі погіршення споживчих настроїв поглибили спад у виробництві споживчих товарів, у тому числі харчових, а також зумовили стрімке падіння роздрібної торгівлі (до 14,9% р/р).

Як нагадують в НБУ, уперше в історії практично повністю припинилися пасажирські перевезення (падіння пасажирообороту становило 95,8% р/р). Спад у базових галузях, різке падіння обсягів імпорту і менші обсяги транзиту газу позначилися на погіршенні показників оптової торгівлі та вантажообороту.

Крім того, тривало падіння у будівництві на тлі обмеженого бюджетного фінансування та скорочення попиту на житло через зростання невизначеності.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% в 2020 році.

Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

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Автор: Олександр Білоус