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НБУ спрогнозував терміни скасування усіх карантинних обмежень

Новини » Фінансова криза 2020     01.05.2020 - 12:30
НБУ спрогнозував терміни скасування усіх карантинних обмежень
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже всі обмеження скасують до 1 липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зняття карантинних обмежень відбуватиметься поступово для збереження контролю над епідеміологічною ситуацією. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ за квітень.

Як зазначається в огляді, поточний прогноз НБУ ґрунтується на припущенні щодо завершення карантину наприкінці червня поточного року.

НБУ спрогнозував терміни скасування усіх карантинних обмежень

bank.gov.ua

Перший крок - послаблення обмежень з середини травня. Він передбачатиме дозвіл на таки види діяльності: торгівля непродуктовими товарами, окремі послуги з особистого догляду, кафе/ресторани, громадський транспорт та міжміське сполучення.

Однак залишатиметься заборона на проведення масових заходів (спортивні та розважальні заходи, відвідування кінотеатрів), подорожі за кордон, авіасполучення, йдеться в огляді.

Другий крок передбачає зняття майже всіх обмежень з кінця червня. Однак при цьому ще тривалий час можуть зберігатися обмеження на специфічні заходи – великі концерти, спортивні чемпіонати та інше.

"Водночас такі залишкові обмеження не будуть мати помітного впливу на економіку, однак слугуватимуть певним бар’єром для поширення епідемії, - зазначають експерти НБУ.

За прогнозом НБУ унаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

"Негативний вплив пандемії на українську економіку буде відносно короткостроковим, але досить потужним. Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення. Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р)", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, прямий вплив на економіку України у 2020 році призведе до втрати 2,5% ВВП.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) різко погіршив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з прогнозом НБУ, економіка України скоротиться до 2020 року на 5,0%, у 2021 році відновлювальне зростання складе 4,3%.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. При цьому світова економіка впаде у 2020 році на 3,0%

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