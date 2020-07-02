Падіння у базових галузях економіки України уповільнилося майже в 2 рази

У травні 2020 року спостерігалося поступове відновлення економічної активності як в Україні, так і поза її межами з огляду на послаблення карантинних обмежень. Падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило уповільнилося до 8,9% р/р (з 15,4% р/р у квітні).

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (червень 2020 року).

"Втім, збереження низки обмежень на діяльність окремих секторів залишалося вагомим чинником спаду економіки", - йдеться в огляді.

Як нагадують в НБУ, падіння промислового виробництва сповільнилося до 12,2% р/р через певну активізація зовнішнього попиту на тлі оптимізму, спричиненого поступовим пом’якшенням карантину.

Відновлення попиту домогосподарств на тлі поліпшення споживчих настроїв і зростання заробітних плат, а також відновлення роботи непродуктових магазинів та ринків зумовили сповільнення спаду роздрібної торгівлі (до 3,1% р/р).

Активізація діяльності призвела до сповільнення падіння у виробництві електроенергії (до 8,2% р/р) і вантажообороту (до 26% р/р), а заразом і відновлення зростання оптової торгівлі (1,6% р/р).

Попри сповільнення темпів спад пасажирообороту залишався значним (до 92,3% р/р) через збереження обмежень на перевезення залізничним та місцевим транспортом упродовж більшої частини місяця.

Нарощення капітальних видатків бюджету сприяло сповільненню спаду у будівництві (до 2,6% р/р).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці червня більшість українців (53%) вважають, що економічна криза восени цього року може відбутися через некомпетентність влади.