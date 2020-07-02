Падение в базовых отраслях экономики Украины замедлилось почти в 2 раза

В мае 2020 года наблюдалось постепенное восстановление экономической активности как в Украине, так и за ее пределами с учетом ослабления карантинных ограничений. Падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило замедлилось до 8,9% г/г (с 15,4% г/г в апреле).

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июнь 2020 года).

"Впрочем, сохранение ряда ограничений на деятельность отдельных секторов оставалось весомым фактором спада экономики", - говорится в обзоре.

Как напоминают в НБУ, падение промышленного производства замедлилось до 12,2% г/г из-за определенной активизации внешнего спроса на фоне оптимизма, вызванного постепенным смягчением карантина.

Восстановление спроса домохозяйств на фоне улучшения потребительских настроений и роста заработных плат, а также восстановление работы непродуктовых магазинов и рынков обусловили замедление спада розничной торговли (до 3,1% г/г).

Активизация деятельности привела к замедлению падения в производстве электроэнергии (до 8,2% г/г) и грузооборота (до 26% г/г), а заодно и возобновлению роста оптовой торговли (1,6% г/г).

Несмотря на замедление темпов, спад пассажирооборота оставался значительным (до 92,3% г/г) из-за сохранения ограничений на перевозки железнодорожным и городским транспортом на протяжении большей части месяца.

Наращивание капитальных расходов бюджета способствовало замедлению спада в строительстве (до 2,6% г/г).

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце июня большинство украинцев (53%) считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти.