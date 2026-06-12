Падают деревья и тонут авто: Киев и область накрыл ливень с градом (видео)

Киев и Киевскую область накрыла мощная непогода. Из-за сильного ливня в столице подтоплены дороги, а автомобили местами наполовину ушли под воду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Укргидрометцентр".
Мощный шторм с градом, громом и молниями разразился в Киеве во второй половине дня 12 июня.
Из-за огромного количества осадков, которые выпали за короткий промежуток времени, столичные улицы буквально превратились в реки.
В центральных районах зафиксированы случаи, когда легковые автомобили начало затапливать водой.
Сложная ситуация наблюдается и в Киевской области. В частности, в Белоцерковском районе сильные порывы ветра повалили деревья на проезжую часть.
Спасатели объявили І уровень опасности (желтый). Град и шквальный ветром со скоростью 15-20 м/с удержатся в регионе до конца суток 12 июня.
В "Укргидрометцентре" предупредили, что такие погодные условия могут привести к сбоям в работе коммунальных, строительных, энергетических предприятий и общественного транспорта.
В связи с сильными дождями синоптики также прогнозируют изменение уровня воды в водоемах.
В период с 12 по 14 июня на реках бассейнов Припяти и Среднего Днепра ожидается подъем уровня воды на 0,1 - 0,4 метра.
Изменения затронут Житомирскую, Винницкую и западную часть Киевской областей. По данным специалистов, угрозы негативных последствий или масштабных подтоплений на данный момент нет.
Стоит заметить, что в Украине непогоду фиксируют уже второй день подряд.
В частности, вчера, 11 июня, в Черкасской области из-за сильного дождя смыло рассаду арбузов.
Также в ряде регионов попадали деревья и начались проблемы со светом.