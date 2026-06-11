ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Смытые арбузы и поваленные деревья: Украину накрыла мощная непогода с градом (фото)

17:30 11.06.2026 Чт
3 мин
Украинцы могут остаться без урожая бахчевых, и не только
aimg Анастасия Никончук
Смытые арбузы и поваленные деревья: Украину накрыла мощная непогода с градом (фото) Фото: непогода (Виталий Носач РБК-Украина)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

Сильные ливни, шквалы и град прошли в ряде регионов Украины. В Черкасской области смыло рассаду арбузов и систему полива, в других — фиксируют падение деревьев и перебои с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из социальных сетей и на agronews.ua.

Ливень уничтожил посадки на Черкасчине

Фермер Михаил Палий из села Стеблев Черкасской области сообщил, что сильный ливень повредил часть рассады арбузов и полностью разрушил элементы поливной системы на поле.

По его словам, потоки воды смыли пленку, капельное орошение и часть уже подготовленных насаждений.

Разрушение системы полива и потери

Палий отметил, что после осадков пришлось заново восстанавливать инфраструктуру участка.

"Был сильный дождь, у нас часть поля просто смыло. Пленку, каплю, ленту — все унесло, мы все переделывали", — рассказал фермер.

Непогода повредила и экспериментальную высадку: несколько десятков растений арбуза были смыты потоками воды после пробной посадки, которую планировали масштабировать в дальнейшем.

Читайте также: Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится

Реакция фермеров

Супруга агрария Людмила Палий добавила, что поле оказалось полностью залито водой.

"Утром нужно было ехать сажать, мы приехали, а тут все залито. Хорошо, что ночью не видели, а то был бы шок", — отметила она.

По ее словам, использование мульчирующей пленки и капельного полива остается критически важным для сохранения урожая в современных погодных условиях.

Непогода в Украине 11 июня (социальные сети)

Последствия непогоды и погодная ситуация

Убытки от стихии фермер оценил примерно в 100 тысяч гривен с учетом восстановительных работ, материалов и топлива.

На участке площадью 2,5 гектара уже высажено 11,5 тысячи растений, большая часть которых — арбузы.

Тем временем в ряде регионов Украины также фиксируются последствия непогоды.

В Тернопольской области сильный град повредил огороды, в Шипинцах зафиксированы повреждения деревьев и обрывы электролиний.

В Днепре сообщалось о крупном граде и шквальном ветре.

Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях и порывах ветра до 15–20 м/с в нескольких областях, включая Киевскую, Житомирскую и Одесскую. Объявлен желтый уровень опасности.

Рекомендации во время непогоды

Во время сильных осадков и шквального ветра рекомендуется избегать пребывания на улице, не находиться под деревьями и рядом с линиями электропередачи, а также заранее учитывать погодные предупреждения при планировании поездок.

Напоминаем, что в Украине последствия климатических изменений становятся все более заметными в повседневной жизни, а военные действия дополнительно усиливают экологические риски. Летний период характеризуется резкими перепадами — от продолжительных волн жары и засух до интенсивных ливней, которые наносят ущерб регионам и могут приводить к обмелению или исчезновению малых рек в отдельных районах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится
Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват