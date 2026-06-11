Смытые арбузы и поваленные деревья: Украину накрыла мощная непогода с градом (фото)
Сильные ливни, шквалы и град прошли в ряде регионов Украины. В Черкасской области смыло рассаду арбузов и систему полива, в других — фиксируют падение деревьев и перебои с электричеством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из социальных сетей и на agronews.ua.
Ливень уничтожил посадки на Черкасчине
Фермер Михаил Палий из села Стеблев Черкасской области сообщил, что сильный ливень повредил часть рассады арбузов и полностью разрушил элементы поливной системы на поле.
По его словам, потоки воды смыли пленку, капельное орошение и часть уже подготовленных насаждений.
Разрушение системы полива и потери
Палий отметил, что после осадков пришлось заново восстанавливать инфраструктуру участка.
"Был сильный дождь, у нас часть поля просто смыло. Пленку, каплю, ленту — все унесло, мы все переделывали", — рассказал фермер.
Непогода повредила и экспериментальную высадку: несколько десятков растений арбуза были смыты потоками воды после пробной посадки, которую планировали масштабировать в дальнейшем.
Реакция фермеров
Супруга агрария Людмила Палий добавила, что поле оказалось полностью залито водой.
"Утром нужно было ехать сажать, мы приехали, а тут все залито. Хорошо, что ночью не видели, а то был бы шок", — отметила она.
По ее словам, использование мульчирующей пленки и капельного полива остается критически важным для сохранения урожая в современных погодных условиях.
Последствия непогоды и погодная ситуация
Убытки от стихии фермер оценил примерно в 100 тысяч гривен с учетом восстановительных работ, материалов и топлива.
На участке площадью 2,5 гектара уже высажено 11,5 тысячи растений, большая часть которых — арбузы.
Тем временем в ряде регионов Украины также фиксируются последствия непогоды.
В Тернопольской области сильный град повредил огороды, в Шипинцах зафиксированы повреждения деревьев и обрывы электролиний.
В Днепре сообщалось о крупном граде и шквальном ветре.
Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях и порывах ветра до 15–20 м/с в нескольких областях, включая Киевскую, Житомирскую и Одесскую. Объявлен желтый уровень опасности.
Рекомендации во время непогоды
Во время сильных осадков и шквального ветра рекомендуется избегать пребывания на улице, не находиться под деревьями и рядом с линиями электропередачи, а также заранее учитывать погодные предупреждения при планировании поездок.
Напоминаем, что в Украине последствия климатических изменений становятся все более заметными в повседневной жизни, а военные действия дополнительно усиливают экологические риски. Летний период характеризуется резкими перепадами — от продолжительных волн жары и засух до интенсивных ливней, которые наносят ущерб регионам и могут приводить к обмелению или исчезновению малых рек в отдельных районах.