UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Падають дерева і тонуть авто: Київ та область накрила злива з градом (відео)

16:35 12.06.2026 Пт
2 хв
Сильні зливи миттєво перетворили вулиці на річки
aimg Іван Носальський
Фото: Київ накрив дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київ і Київську область накрила потужна негода. Через сильну зливу в столиці підтоплено дороги, а автомобілі місцями наполовину пішли під воду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та"Укргідрометцентр".

Наслідки сильної зливи в столиці та області

Потужний шторм із градом, громом і блискавками вибухнув у Києві в другій половині дня 12 червня.

Через величезну кількість опадів, які випали за короткий проміжок часу, столичні вулиці буквально перетворилися на річки.

У центральних районах зафіксовано випадки, коли легкові автомобілі почало затоплювати водою.

Складна ситуація спостерігається і в Київській області. Зокрема, у Білоцерківському районі сильні пориви вітру повалили дерева на проїжджу частину.

Рятувальники оголосили І рівень небезпеки (жовтий). Град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с утримаються в регіоні до кінця доби 12 червня.

В "Укргідрометцентрі" попередили, що такі погодні умови можуть призвести до збоїв у роботі комунальних, будівельних, енергетичних підприємств та громадського транспорту.

Підтоплення

У зв'язку із сильними дощами синоптики також прогнозують зміну рівня води у водоймах.

У період із 12 до 14 червня на річках басейнів Прип'яті та Середнього Дніпра очікується підйом рівня води на 0,1 - 0,4 метра.

Зміни торкнуться Житомирської, Вінницької та західної частини Київської областей. За даними фахівців, загрози негативних наслідків або масштабних підтоплень наразі немає.

Негода в Україні

Варто зауважити, що в Україні негоду фіксують уже другий день поспіль.

Зокрема, вчора, 11 червня, у Черкаській області через сильний дощ змило розсаду кавунів.

Також у низці регіонів потрапляли дерева та почалися проблеми зі світлом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївПогода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіДерева