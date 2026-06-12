Падають дерева і тонуть авто: Київ та область накрила злива з градом (відео)

Київ і Київську область накрила потужна негода. Через сильну зливу в столиці підтоплено дороги, а автомобілі місцями наполовину пішли під воду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та"Укргідрометцентр".
Потужний шторм із градом, громом і блискавками вибухнув у Києві в другій половині дня 12 червня.
Через величезну кількість опадів, які випали за короткий проміжок часу, столичні вулиці буквально перетворилися на річки.
У центральних районах зафіксовано випадки, коли легкові автомобілі почало затоплювати водою.
Складна ситуація спостерігається і в Київській області. Зокрема, у Білоцерківському районі сильні пориви вітру повалили дерева на проїжджу частину.
Рятувальники оголосили І рівень небезпеки (жовтий). Град і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с утримаються в регіоні до кінця доби 12 червня.
В "Укргідрометцентрі" попередили, що такі погодні умови можуть призвести до збоїв у роботі комунальних, будівельних, енергетичних підприємств та громадського транспорту.
У зв'язку із сильними дощами синоптики також прогнозують зміну рівня води у водоймах.
У період із 12 до 14 червня на річках басейнів Прип'яті та Середнього Дніпра очікується підйом рівня води на 0,1 - 0,4 метра.
Зміни торкнуться Житомирської, Вінницької та західної частини Київської областей. За даними фахівців, загрози негативних наслідків або масштабних підтоплень наразі немає.
Варто зауважити, що в Україні негоду фіксують уже другий день поспіль.
Зокрема, вчора, 11 червня, у Черкаській області через сильний дощ змило розсаду кавунів.
Також у низці регіонів потрапляли дерева та почалися проблеми зі світлом.