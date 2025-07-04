Готовьтесь загадывать желания: когда будет звездопад в июле 2025 года
Этим летом нас ждут два звездопада - июльский и августовский. Сначала Дельта-Аквариды, а затем - известные Персеиды, которые ежегодно ждут миллионы людей во всем мире.
Если мечтаете загадать желание или просто полюбоваться падающими звездами, читайте в материале РБК-Украина о точных датах и лучших местах в Украине, где все это можно увидеть невооруженным глазом.
Дельта-Аквариды - июльские "слезы" Водолея
Первый звездопад этого июля - Дельта-Аквариды. Он назван в честь созвездия Водолея (Aquarius), откуда, как кажется, "вылетают" метеоры. Это небесное явление активно в течение длительного периода, но его пик приходится на конец июля.
Когда наблюдать
Пик активности Дельта-Акваридов обычно приходится на 28-30 июля. Лучшее время для наблюдений - часы перед рассветом, когда созвездие Водолея поднимается выше над горизонтом.
Пик этого звездопада - в ночь с 29 на 30 июля. Лучшее время - с 23:00 до рассвета.
Особенности
Этот звездопад менее интенсивный, чем другие. Вы можете увидеть примерно 10-20 метеоров в час при идеальных условиях. Метеоры Дельта-Акваридов часто тусклее, но некоторые из них оставляют длинные следы в небе, что придает зрелищу особый шарм.
Происхождение
Дельта-Аквариды связаны с кометой 96P/Machholz, которая оставляет за собой шлейф пыли и мелких частиц.
Лучшие места для наблюдения: Карпаты, Шацкие озера, Подольские Товтры.
Персеиды - августовский "дождь" звезд
Бесспорно, самым ожидаемым звездопадом лета являются Персеиды. Они известны своей высокой интенсивностью и яркостью, что делает их любимым явлением для астрономов-любителей и миллионов наблюдателей по всему миру. Радиант этого потока расположен в созвездии Персея.
Когда наблюдать
Активность Персеид длится с 17 июля по 28 августа, но пик звездопада приходится на 12-13 августа. Именно в эти ночи можно увидеть наибольшее количество "падающих звезд". Лучшее время для наблюдений - после полуночи и до рассвета.
Интенсивность
При идеальных условиях (безлунная ночь, удаленность от городского освещения) можно увидеть до 50-100 метеоров в час. Персеиды часто оставляют яркие, длинные следы и даже "болиды" - очень яркие метеоры, которые взрываются.
Происхождение
Персеиды образуются из пыли, оставленной кометой Свифта-Туттля (109P/Swift-Tuttle). Каждый год Земля проходит сквозь это облако космической пыли, и частицы, попадая в атмосферу, сгорают, создавая вспышки света.
Лучшие локации для наблюдения: Полесье, Северо-Восток Львовской области, Одесская область
Как подготовиться к наблюдению звездопадов
Чтобы получить максимум удовольствия от небесного зрелища, следуйте нескольким простым советам:
Выберите место
Найдите место как можно дальше от городских огней, создающих световое загрязнение. Чем темнее небо, тем больше метеоров вы увидите.
Комфорт
Возьмите с собой каремат или раскладной стул, теплую одежду (даже летом ночью может быть прохладно), горячий чай или кофе.
Терпение
Вашим глазам понадобится около 20-30 минут, чтобы адаптироваться к темноте. Будьте терпеливы, и вы будете вознаграждены.
Без оборудования
Для наблюдения звездопадов не нужны телескопы или бинокли. Лучше смотреть невооруженным глазом, чтобы охватить большую часть неба.
Как загадывать желания во время звездопадов
- Смотрите на метеор, пока он летит и не отрывайте взгляд
- Мысленно формулируйте конкретное и четкое желание
- Не рассказывайте свое желание никому
Эти летние звездопады - прекрасная возможность оторваться от повседневности, окунуться в величие космоса и, возможно, загадать желание под падающей звездой. Не пропустите это удивительное небесное шоу!
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При написании материала были использованы источники: NASA Meteor Watch, American Meteor Society, Space.com, EarthSky.org.