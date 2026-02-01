RU

Пятую частную миссию к МКС запустят в январе 2027 года

Иллюстративное фото: международная космическая станция (Wikipedia)
Автор: Марина Балабан

NASA и компания Axiom Space заключили контракт на проведение пятой частной пилотируемой миссии к Международной космической станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Запуск Axiom Mission 5 запланирован на январь 2027 года из Космического центра Кеннеди во Флориде.

В NASA отмечают, что такие полеты подтверждают переход коммерческого космоса от концепции к практической реальности и расширяют возможности для будущих миссий на Луну и Марс.

Ожидается, что экипаж проведет на борту МКС до двух недель, а точная дата старта будет зависеть от графика работы станции и орбитального трафика.

Axiom Space предложит на утверждение NASA и международным партнерам четырех кандидатов в состав экипажа. После согласования они пройдут полный цикл подготовки вместе с NASA, партнерами и оператором запуска.

В компании отмечают, что предыдущие миссии существенно расширили возможности научных исследований в микрогравитации и заложили основу для создания будущей орбитальной станции Axiom Station.

В рамках соглашения Axiom Space получит от NASA необходимые ресурсы для выполнения миссии, в частности логистику, расходные материалы и поддержку на орбите, тогда как агентство сможет возвращать на Землю научные образцы с соблюдением условий холодного хранения.

В NASA также сообщили, что уже работают над оформлением заказа на шестую частную пилотируемую миссию к МКС, которая станет частью более широкой стратегии исследования Луны и Марса, в частности в рамках программы Artemis.

 

Полеты на Луну

Ранее РБК-Украина писало, что США планируют построить ядерный реактор на Луне до 2030 года для обеспечения энергией будущих баз в рамках программы Artemis.

Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что согласно национальной космической политики США страна стремится не только вернуться на Луну, но и создать там инфраструктуру для постоянного пребывания, что станет шагом к будущим миссиям на Марс.

Также сообщалось, что американская компания SpaceX представила обновленный, "упрощенный" план миссии на Луну, который должен сократить время подготовки и повысить безопасность экипажа.

Это произошло на фоне критики со стороны NASA, которое выразило обеспокоенность медленным темпом разработки системы Starship - ключевого элемента лунной программы Artemis.

