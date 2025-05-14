Украину накроет непогода. Синоптик предупредила, где завтра ожидаются дожди и штормовой ветер
В Украине 15 мая ожидается непогода. Синоптики предупреждают о сильных дождях и штормовом ветре, которые накроют большинство областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
Завтра, 15 мая, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода, особенно в западных областях.
Ветер юго-западного направления может достигать штормовых порывов до 15-20 м/с, что сделает погоду еще более неспокойной.
На западе Украины пройдут сильные дожди, а в Карпатах и вблизи них возможны осадки с мокрым снегом.
Южная часть и юго-восток Украины избегут существенных осадков - преимущественно сухо.
Температура воздуха в течение дня пятницы составит +14°C - +18°C, в южной части местами до +20°C.
Ощутимо похолодает в четверг в западных областях Украины - там завтра только +8°C, +13°C.
По прогнозам, в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а потепление ожидается после 20 мая.
Погода в Киеве
В Киеве также будет дождливая погода с сильным ветром и температурой до +15°C. После этого ожидается значительное похолодание в пятницу - до +10°C.
Погода в Украине в начале мая
В первой декаде мая большинство регионов Украины находилось под влиянием прохладной и дождливой погоды.
В течение декады во многих областях шли умеренные и сильные дожди, местами с грозами и градом. В высокогорье Карпат фиксировался мокрый снег и снегопады, временно образовывался снежный покров высотой до 15 см.
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