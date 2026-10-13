Зеленский заявил, что Украина уже двое суток не бьет по российским НПЗ
Украина уже двое суток не атакует российские НПЗ и энергетику, тогда как враг за этот период атаковал 19 регионов Украины, в том числе и энергетику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Telegram.
"Украина не наносила удары по российской нефтепереработке и в целом энергетике в течение двух суток с момента оглашения президентом Америки прекращения огня в энергетике. Но Россия не послушалась президента Америки", - заявил Зеленский.
По словам Зеленского, за двое суток россияне атаковали и энергетические объекты, и критическую инфраструктуру. Таким образом, враг дал "совершенно четкие сигналы, что они не собираются воздерживаться от ударов по Украине".
Президент добавил, что россияне за двое суток атаковали 19 регионов Украины. При этом позиция Украины остается неизменной - Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию.
Энергетическое перемирие
Напомним, в воскресенье, 11 октября, президент США Дональд Трамп объявил в соцсетях об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ. По его словам, обе стороны на это согласились.
Однако, как заявлял Зеленский, он о такой инициативе узнал из новостей. При этом позиция Украины относительно перемирия неизменна. Украина неоднократно выступала за прекращение огня, однако для этого нужно и согласие РФ, которого нет.
В Кремле с реакцией не спешили и отреагировали только вчера, отметив, что обсуждение инициативы продолжается.
Детальнее о том, что сказал Трамп и как на это реагирует Украина и РФ - читайте в отдельном материале РБК-Украина.