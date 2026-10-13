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Трамп не признал, что РФ нарушила "энергетическое перемирие"

19:30 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
Трамп не признал, что РФ нарушила "энергетическое перемирие" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп отказался обвинять Россию в нарушении "энергетического перемирия" с Украиной, которое он объявил 11 октября.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Трампа попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что только вчера, 12 октября, россияне нанесли удары по 6 украинским энергообъектам.

"Ну, Украина атаковала много объектов за день до этого", - ответил президент.

Также он пообещал сообщить позже, нарушала ли Россия "энергетическое перемирие".

Заявление Зеленского

Напомним, вчера, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия проигнорировала "энергетическое перемирие" Трампа и атаковала 6 энергообъектов Украины.

При этом, как отметил Зеленский, Украина ни вчера, ни сегодня не атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

Стоит заметить, что в Кремле в ответ на инициативу Трампа об "энергетическом перемирии" заявили, что никаких договоренностей нет и обсуждения продолжаются.

Сам Зеленский подчеркивал готовность Украины соблюдать энергетическое перемирие. При этом, по его словам, американская сторона заранее не уведомила Киев об инициативе Трампа.

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