Киев продолжает помогать ВСУ, еще 3 тысячи дронов для фронта, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Община столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.

По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.

"Всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БПЛА различных типов", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности.

"За эти средства военные покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", - добавил мэр столицы.