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Киев продолжает помогать ВСУ, еще 3 тысячи дронов для фронта, - Кличко

Украина, Среда 16 июля 2025 16:28
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Киев продолжает помогать ВСУ, еще 3 тысячи дронов для фронта, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3 тысячи дронов от общины Киева. Их передали бойцам 12 армейского корпуса ВСУ, которые воюют на самых сложных участках фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Община столицы продолжает помогать военным. И сегодня бойцам 12 армейского корпуса ВСУ передал на самые горячие направления фронта 3000 БпЛА различных типов. В частности, FPV-дроны дневные, ночные, цифровые зенитные", - отметил Кличко.

По словам мэра, с начала 2025 года Киев уже выделил 100 млн грн из городского бюджета на оснащение и насущные потребности именно 12 корпуса.

"Всего за первые полгода от громады бойцам различных бригад отправили на передовую более 30 000 БПЛА различных типов", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности.

"За эти средства военные покупают крайне необходимое оснащение. Мы и в дальнейшем продолжим помогать всем нашим защитникам", - добавил мэр столицы.

Что этому предшествовало

16 июля Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №13439-3 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов (авторы - Юлия Гришина и Олег Бондаренко).

Им с 1 августа до 31 декабря 2025 года планируется забрать 10% налога на прибыль, который обычно идет в бюджет Киева. По оценкам народных депутатов, речь идет о 8 млрд гривен. Деньги предлагается передать в Резервный фонд государственного бюджета.

Также сегодня законопроект №13439-3 был поставлен на голосование о внесении в повестку дня. "За" - 211 голосов, решение не принято.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко призвал народных депутатов не лишать защитников помощи от общины Киева. А жителей столицы средств на медицину, образование и социальные выплаты.

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