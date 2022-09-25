Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 25 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.
"В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля", - отметил чиновник.
Куртев также рассказал о том, что повреждения получили и учебные заведения и больница. На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе.
"Есть пострадавшие люди. Информация по ним уточняется", - добавил секретарь горсовета.
Напомним, в ночь на 25 сентября россияне ракетами обстреляли Запорожье. В городе зафиксировали около 10 "прилетов".
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