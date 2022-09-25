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Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях

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Воскресенье 25 сентября 2022 08:05
Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях Фото: Россияне обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля", - отметил чиновник.

Куртев также рассказал о том, что повреждения получили и учебные заведения и больница. На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе.

"Есть пострадавшие люди. Информация по ним уточняется", - добавил секретарь горсовета.

Напомним, в ночь на 25 сентября россияне ракетами обстреляли Запорожье. В городе зафиксировали около 10 "прилетов".

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