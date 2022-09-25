Ночной обстрел Запорожья: в горсовете рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 25 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

"В многоквартирных домах и домах частного сектора повреждены окна. У части домов разрушена еще и кровля", - отметил чиновник.

Куртев также рассказал о том, что повреждения получили и учебные заведения и больница. На местах работают соответствующие службы. Коммунальщики приступают к работе.

"Есть пострадавшие люди. Информация по ним уточняется", - добавил секретарь горсовета.