Пять лет без Шенгена из-за вылова сома: из Польши депортировали украинца

Из Польши депортировали 57-летнего гражданина Украины, которого задержали после инцидента с выловом крупного сома в Варшаве. Мужчине также запретили въезд в страны Шенгенской зоны на пять лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvn24.pl.
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Скандал разгорелся после того, как в соцсетях появились видео и фото с озера Балатон в варшавском районе Гоцлав. На кадрах видно, как мужчины вытаскивают из водоема большого сома, а затем транспортируют его без доступа к воде.
По данным полиции, задержанному украинцу предъявили обвинение по двум статьям. Первое касается нарушения правил рыболовства, поскольку рыбу выловили во время охранного периода. Второе - жестокого обращения с животным из-за транспортировки сома без воды.
За такие действия мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Украинца депортировали из Польши (фото: Надвислянский отдел пограничной службы)
По информации польских медиа, сом имел более 170 сантиметров в длину и весил около 40 килограммов. Свидетели утверждают, что после вылова рыбу тянули по земле, а затем положили в багажник легкового автомобиля.
В Польше с 1 января по 31 мая действует период охраны сома, во время которого вылов этой рыбы запрещен. Кроме того, правила Мазовецкого округа Польского союза рыбаков не позволяют ловить рыбу с плавсредств.
После завершения процессуальных действий полиция передала задержанного пограничникам. Правоохранители обратились с ходатайством о принятии так называемого решения о возвращении, указав, что дальнейшее пребывание мужчины в Польше представляет угрозу общественному порядку.
Уже на следующий день Пограничная служба Польши приняла решение о принудительном возвращении украинца без предоставления срока для добровольного выезда.
Также ему запретили повторный въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны в течение пяти лет. Из-за срочности решения в тот же день мужчину доставили в пункт пропуска в Дорогуске и передали украинским пограничникам.
Ранее РБК-Украина писало о намерении Евросоюза ужесточить правила депортации нелегальных мигрантов. В Еврокомиссии считают, что нынешние механизмы работают недостаточно эффективно, поэтому предлагают ввести более жесткие требования для лиц, которые подлежат выдворению.
Также мы рассказывали о масштабной спецоперации польских правоохранителей против нелегальной миграции и лиц, скрывающихся от правосудия. Во время рейдов по всей стране задержали более 140 иностранцев, среди которых больше всего было граждан Украины. Части задержанных украинцев уже вынесли решение о принудительном возвращении на родину.