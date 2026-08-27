Пять дронов залетели в Молдову после атаки РФ на Украину

Ночью 27 августа несколько беспилотников неизвестного происхождения нарушили воздушное пространство Молдовы. Это произошло уже после завершения массированной атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker .

Журналисты получили данные о вторжении дронов на территорию Молдовы от Минобороны страны.

Первый беспилотник пересек государственную границу со стороны Украины в 03:56 в районе населенного пункта Беляевка. Известно, что после этого он улетел в направлении Паланки Штефан-Водского района. Несколько позже указанный БпЛА покинул воздушное пространство Молдовы и вернулся в направлении Украины.

Что касается второго дрона, то он вошел со стороны украинского села Старокозаче. В 03:59 он пролетел над селом Капланы, а в 04:10 исчез из систем мониторинга в районе села Карагасаны Штефан-Водского района.

"Третий БпЛА в 04:09 пересек государственную границу из Украины и пролетел по маршруту Паланка - Крокмаз - Оланешты - Пуркарь - Раскаец. В 04:24 беспилотник исчез с радаров близ города Первомайск в приднестровском регионе Молдовы", - сообщает издание.

Как уточнили в МО Молдовы, еще один беспилотник нарушил воздушное пространство в 04:16 в направлении Паланки, после чего вернулся в Украину в направлении села Маяки.

"В то же время в 05:50 вблизи пункта пропуска Сайцы (Молдова) - Лесное (Украина), на границе между Каушанским районом Молдовы и Украиной, беспилотник пересек воздушное пространство обеих стран. В 06:02 он направился в сторону Лесного и покинул воздушное пространство Молдовы", - пишет СМИ.

Важно отметить, что все это происходило после завершения воздушных атак РФ на Украину.

В Минобороны Молдовы также уточнили, что отслеживать беспилотники им помогали союзники.