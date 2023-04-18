"Пьяные вечеринки" в Киеве: суд назначил одному из организаторов 600 тысяч залога

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога и заключил под стражу одного из участников группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками и снимали это на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова в Telegram .

"22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО. Второму организатору пьяных вечеринок в столице назначили 600 тысяч заставы", - рассказал Небитов.

Еще 1 февраля 2023 полиция Киевской области сообщила о подозрении группе парней, которые доводили девушек до состояния беспомощности и заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера. Затем они глумились над жертвами в соцсетях.

Напомним, в начале 2023 года начался скандал после того, как в сети обнародовали видео столичных вечеринок, где ребята из Ивано-Франковска издевались над девушками.

Уже в конце марта суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Позже стало известно, чтодвое фигурантов дела вышли на свободу под залог.

Однако Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для одного из организаторов вечеринок в Киеве, на которых издевались над девушками.

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