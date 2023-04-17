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"Пьяные вечеринки" в Киеве: одному из организаторов увеличили размер залога

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Киев, Понедельник 17 апреля 2023 18:08
"Пьяные вечеринки" в Киеве: одному из организаторов увеличили размер залога Фото: суд увеличил размер залога одному из организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Иван Носальский

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для одного из организаторов вечеринок в Киеве, на которых издевались над девушками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

Он напомнил, что еще 1 февраля полиция Киевской области сообщила о подозрении парням, которые доводили девушек до состояния беспомощности, заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумились над жертвами в соцсетях.

"Сегодня решением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал Небытов.

Стоит заметить, что до этого размер залога составлял 402 600 гривен.

Напомним, в начале 2023 года начался скандал после того, как в сети обнародовали видео столичных вечеринок, где парни из Ивано-Франковска издевались над девушками.

Уже в конце марта суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Позже стало известно, что двое фигурантов дела вышли на свободу под залог.

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