"Пьяные вечеринки" в Киеве: одному из организаторов увеличили размер залога

Киевский апелляционный суд увеличил размер залога для одного из организаторов вечеринок в Киеве, на которых издевались над девушками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

Он напомнил, что еще 1 февраля полиция Киевской области сообщила о подозрении парням, которые доводили девушек до состояния беспомощности, заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумились над жертвами в соцсетях.

"Сегодня решением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал Небытов.

Стоит заметить, что до этого размер залога составлял 402 600 гривен.