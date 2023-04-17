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"П'яні вечірки" у Києві: одному з організаторів збільшили розмір застави

Фото: суд збільшив розмір застави одному з організаторів "п'яних вечірок" у Києві (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Іван Носальський

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для одного з організаторів вечірок у Києві, на яких знущалися з дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

Він нагадав, що ще 1 лютого поліція Київської області повідомила про підозру хлопцям, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилися над жертвами в соцмережах.

"Сьогодні рішенням Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту у залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - написав Нєбитов.

Варто зауважити, що до цього розмір застави складав 402 600 гривень.

Нагадаємо, на початку 2023 року розпочався скандал після того, як у мережі оприлюднили відео столичних вечірок, де хлопці з Івано-Франківська знущалися з дівчат.

Вже наприкінці березня суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вигляді тримання під вартою. Пізніше стало відомо, що двоє фігурантів справи вийшли на волю під заставу.

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