"П'яні вечірки" у Києві: одному з організаторів збільшили розмір застави

Київський апеляційний суд збільшив розмір застави для одного з організаторів вечірок у Києві, на яких знущалися з дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram .

Він нагадав, що ще 1 лютого поліція Київської області повідомила про підозру хлопцям, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумилися над жертвами в соцмережах.

"Сьогодні рішенням Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту у залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень", - написав Нєбитов.

Варто зауважити, що до цього розмір застави складав 402 600 гривень.