ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кремль угрожает "зеркальной конфискацией" активов США: ЦПД разоблачает манипуляцию

Понедельник 24 ноября 2025 05:30
UA EN RU
Кремль угрожает "зеркальной конфискацией" активов США: ЦПД разоблачает манипуляцию Иллюстративное фото: Центральный банк России (сайт Центробанка РФ)
Автор: Марина Балабан

Российская пропаганда продвигает новый элемент экономического шантажа и угрожает так называемой "зеркальной конфискацией" американских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Министерство финансов РФ заявляло о якобы готовности к "контрмерам" в ответ на шаги США по замороженным российским резервам. После этого в медиапространстве появились манипуляции о возможных потерях Вашингтона в размере 6,6 млрд долларов. Эту сумму РФ называет "компенсацией".

На самом деле эти угрозы носят исключительно политический характер, уверяют в ЦПД. Ведь экономических механизмов для полноценной конфискации активов США у России нет - там еще в 2022 году был заблокирован вывод активов "недружественных" стран.

"Главная цель Кремля - сорвать международный процесс по использованию российских активов в пользу Украины, запугать союзников и склонить их к более "осторожной" политике", - говорится в публикации ЦПД.

Таким образом, убеждены аналитики Центра, Москва стремится повлиять на позицию Вашингтона и партнеров, навязывая выгодные для себя сценарии по замороженным резервам.

"Кремль использует экономические угрозы, чтобы внести раскол, заблокировать решение по активам и ослабить поддержку Украины", - отмечают в ЦПД.

Конфискация активов РФ

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине "репарационного кредита" за счет замороженных активов России.

Однако пока что консенсуса по этому вопросу в ЕС нет. В частности, против выступает Бельгия - страна, в которой находится большая часть замороженных активов России. В Брюсселе опасаются возможных судебных исков и штрафных санкций со стороны России.

В то же время в ЕС начали рассматривать альтернативные инициативы для финансирования Украины, пока "репарационный кредит" не будет согласован.

При этом Украина побуждает европейских союзников принять политическое решение о выплате "репарационного кредита" в размере 163 млрд долларов, который базируется на замороженных активах России, уже в декабре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте