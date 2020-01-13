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Офіс генпрокурора ініціював перевірку кримінально-виконавчої служби

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 14:51
Офіс генпрокурора ініціював перевірку кримінально-виконавчої служби
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура перевірить близько 140 установ щодо використання земельних ділянок і об'єктів нерухомості

Офіс генерального прокурора ініціював проведення масштабних перевірок установ Державної кримінально-виконавчої служби (ГУИС) України щодо законного та ефективного використання державного майна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що перевірка буде стосуватися використання земельних ділянок відповідними установами. Всього в користуванні та оренді перебуває більше 44 тисяч гектарів, з яких понад 90% - землі сільськогосподарського призначення.

Також будуть перевірятися об'єкти нерухомої держвласності. Зокрема, підприємства ГУИС, складські та виробничі приміщення, майстерні та навчальні заклади.

"Як показує практика попередніх років, нерухоме державне майно, що перебуває на балансі ГУИС, використовується недостатньо раціонально і не забезпечує основної своєї функції - створення належних умов утримання засуджених і ув'язнених. Загалом перевірка охопить близько 140 установ за період роботи з 2014 року", - повідомили в Офісі прокурора.

Нагадаємо, з 2 січня в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора, , який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі. Він буде мати 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників замість 2500 співробітників ГПУ, передбачених законодавством.

Також РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора відкрив справу проти колишнього голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Справу відкрито за фактом втручання у слідство і розголошення даних розслідування.

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