Очікування підприємств України обвалилися до рекордно низького рівня

Фото: працівниця фабрики (kmu.gov.ua)

Криза вдарила по всіх секторах економіки

Настрої бізнесу стрімко погіршуються другий місяць поспіль на тлі запроваджених в Україні карантинних обмежень. Про це свідчать дані щомісячного опитування підприємств України, оприлюднені на сайті НБУ.

За даними опитування, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

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Як зазначається в огляді, зниження ІОДА відбулося внаслідок суттєвого погіршення очікувань підприємств усіх ВЕД, які беруть участь в опитуваннях. Респонденти всіх секторів очікують суттєвого скорочення чисельності працівників, найбільше - у сфері будівництва. Одночасно бізнес знижує свої очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

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Підприємства сфери послуг найбільш песимістично оцінювали економічну кон’юнктуру квітня: дифузійний індекс (ДІ) сектору становить 20,4 (у березні - 36,1).

Крім того, поновилися песимістичні настрої підприємств торгівлі. ДІ сектору у квітні знизився до 33,7 (у березні - 50,4).

Респонденти промисловості суттєво посилили свої негативні очікування щодо економічних перспектив діяльності своїх підприємств. ДІ сектору у квітні знизився до 33,3 (у березні - 48,6).

Значно посилилися песимістичні очікування підприємств будівництва щодо результатів своєї діяльності у квітні. ДІ сектору знизився до 24,5 (у березні - 40,6).

Очікування українського бізнесу за підсумками квітня Настрої бізнесу через глобальну кризу та карантинні обмеження знову погіршилися. Індекс очікувань ділової активності підприємств, який НБУ розраховує щомісячно, у квітні вперше знизився нижче 30 пунктів. Будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу. Песимістичні очікування посилилися фактично в усіх секторах економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який найбільше постраждав від карантинних заходів, але й промисловість, будівництво, торгівлю. Усі компанії погіршили очікування щодо обсягів виробництва та продажів. Це стосується як тих підприємств, що працюють на внутрішньому ринку, так і експортерів. Втім, послаблення карантинних обмежень, заплановане Урядом на травень, має пожвавити ділову активність та поліпшити настрої бізнесу у поточному місяці. Детальніше про наш індекс та квітневе опитування у першому посиланні під цим відео. Якщо ваше підприємство бажає взяти участь у опитуванні, пишіть нам на адресу: NBU_Monthly_Surveys@bank.gov.ua. Опубліковано Національний банк України Понеділок, 4 травня 2020 р.

Нагадаємо, за даними НБУ, запровадження карантинних заходів в Україні із середини березня 2020 року мало суттєвий вплив на показники транспорту та більшість інших секторів послуг.

За прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).