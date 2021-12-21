США не братимуть участі в "Нормандії", але допоможуть її реалізувати, - Держдеп

Помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід заявила, що Вашингтон поки не планує приєднуватися до нормандського формату. Однак Сполучені Штати мають намір його підтримувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз брифінгу Донфрид .

Вона зазначила, що головною її метою візиту до Києва, Москви і Брюсселя минулого тижня було повідомити про готовність США сприяти реалізації Мінських угод і підтримки нормандському формату.

При цьому Донфрід підкреслила, що поки мова про приєднання Вашингтона до нормандського формату не йде. "Мова йде про підтримку США поточного дипломатичного процесу, який вже ведеться", - уточнила вона.