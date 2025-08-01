ua en ru
Пт, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Путешествия Еда Здоровая жизнь Мода и красота Психология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему от Оземпика "исчезают" ягодицы и как это исправить

Пятница 01 августа 2025 13:54
UA EN RU
Почему от Оземпика "исчезают" ягодицы и как это исправить Фото: Назван неприятный минус от Оземпика (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

В сети набирает популярность новый термин - "оземпиковые ягодицы" (Ozempic Butt). Им описывают неприятный эффект, с которым сталкиваются некоторые люди после быстрой потери веса: ягодицы теряют объем, становятся плоскими и обвисшими.

Почему от Оземпика оседают ягодицы, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Medical News Today

Хотя название связано с популярными препаратами для похудения (Ozempic, Wegovy), эксперты объясняют: проблема не в самом лекарстве, а в способе потери веса.

Почему это происходит?

Это не прямой побочный эффект, а следствие очень быстрого похудения. Процесс можно разложить на две ключевые причины:

Потеря жира и эластичности кожи

Когда человек резко худеет, жир исчезает со всего тела, и ягодицы не исключение. Кожа просто не успевает адаптироваться и подтянуться по новым контурам, что приводит к дряблости.

Потеря мышечной массы

Это главный виновник "плоского" вида. Если во время похудения игнорировать силовые упражнения и не потреблять достаточно белка, организм начинает "сжигать" не только жир, но и мышцы. Ягодичные мышцы, которые отвечают за округлую форму, уменьшаются, и эффект обвисания становится еще более заметным.

Как сохранить форму во время похудения?

Эксперты и люди, прошедшие через это, советуют не забывать о трех важных правилах:

Силовые тренировки

Регулярно выполняйте упражнения именно на ягодичные мышцы: приседания, выпады, ягодичные мостики. Это поможет сохранить их тонус и объем.

Достаточное количество белка

Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, творог, бобовые. Белок - это строительный материал, который защитит мышцы от разрушения.

Постепенность

Даже с препаратами, стремитесь к плавной потере веса, чтобы дать коже время на адаптацию.

"Оземпиковые ягодицы" - это не побочный эффект лекарств, а следствие несбалансированного подхода к похудению.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудение Здоровье
Новости
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
В Киеве уже 31 жертва вражеского удара: из-под завалов достали еще троих
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому