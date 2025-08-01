Почему от Оземпика "исчезают" ягодицы и как это исправить

В сети набирает популярность новый термин - "оземпиковые ягодицы" (Ozempic Butt). Им описывают неприятный эффект, с которым сталкиваются некоторые люди после быстрой потери веса: ягодицы теряют объем, становятся плоскими и обвисшими.

Почему от Оземпика оседают ягодицы, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Medical News Today

Хотя название связано с популярными препаратами для похудения (Ozempic, Wegovy), эксперты объясняют: проблема не в самом лекарстве, а в способе потери веса.

Почему это происходит?

Это не прямой побочный эффект, а следствие очень быстрого похудения. Процесс можно разложить на две ключевые причины:

Потеря жира и эластичности кожи

Когда человек резко худеет, жир исчезает со всего тела, и ягодицы не исключение. Кожа просто не успевает адаптироваться и подтянуться по новым контурам, что приводит к дряблости.

Потеря мышечной массы

Это главный виновник "плоского" вида. Если во время похудения игнорировать силовые упражнения и не потреблять достаточно белка, организм начинает "сжигать" не только жир, но и мышцы. Ягодичные мышцы, которые отвечают за округлую форму, уменьшаются, и эффект обвисания становится еще более заметным.

Как сохранить форму во время похудения?

Эксперты и люди, прошедшие через это, советуют не забывать о трех важных правилах:

Силовые тренировки

Регулярно выполняйте упражнения именно на ягодичные мышцы: приседания, выпады, ягодичные мостики. Это поможет сохранить их тонус и объем.

Достаточное количество белка

Включите в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, творог, бобовые. Белок - это строительный материал, который защитит мышцы от разрушения.

Постепенность

Даже с препаратами, стремитесь к плавной потере веса, чтобы дать коже время на адаптацию.

"Оземпиковые ягодицы" - это не побочный эффект лекарств, а следствие несбалансированного подхода к похудению.